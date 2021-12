Université de Bambey: Cheikh Oumar Anne salue la médiation du Saes qui "a ramené le calme"

Le ministre de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation brise le silence sur la situation des universités qui étaient en ébullition ces temps-ci.

Cheikh Oumar Anne encourage les autorités académiques, les instances pédagogiques et les étudiants de Bambey à persévérer dans la dynamique de recherche de consensus, seul gage d'une paix sociale.



Dans un communiqué dont par « L’AS » détient copie, le ministre de l'Enseignement Supérieur salue la médiation du Syndicat Autonome de l'Enseignement Supérieur (Saes) qui, encore une fois, s'est révélée décisive à l'Université Alioune Diop de Bambey et a permis de rapprocher les positions relatives aux modalités d'organisation des examens et de pacification.



Cheikh Oumar Anne félicite aussi les différents acteurs de l'Ucad (recteur et étudiants) dont la rencontre tenue le vendredi dernier a permis de restaurer la sérénité et la reprise des cours et examens.



Pour ce qui est l'Université Assane Seck de Ziguinchor (UASZ), le ministre rassure que les efforts seront poursuivis et que d'ailleurs une rencontre avec les autorités et les étudiants de l'Université Assane Seck est prévue aujourd'hui (ce lundi) à Diamniadio.



Pour rappel, les universités ont été secouées par des mouvements de grève des étudiants, avec comme origine la tension à l'Université Alioune Diop de Bambey. (UADB).