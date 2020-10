Urgent - Côte d'Ivoire: Décès du ministre Sidiki Diakité

Le ministre en charge de l'Administration et du Territoire de la Côte d'Ivoire, Sidiki Diakité n'est plus. Il a été emporté par un arrêt cardiaque il y a quelques minutes. PressAfrik a reçu confirmation par des sources basées à la présidence. Monsieur Diakité se portait comme un charme et ne présentait aucun signe de maladie jusqu'ici. Et pourtant, il était chargé d'organiser les élections notamment la prochaine présidentielle qui est actuellement objet de beaucoup de tensions au pays de Houphet.