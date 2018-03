Urgent - Crash d'un hélicoptère de l'armée

Un hélicoptère de l'armée sénégalaise s'est écrasé à Toubacouta, dans la mangrove. Au moment où ces lignes sont écrites, les secours sont à pied d'œuvre pour voir s'il y a des survivants.



Pour l’heure, le bilan n’est pas encore connu. Toutes les autorités de la région de Fatick, notamment du département de Toubacouta sont sur les lieux du sinistre. Les secours sont fortement mobilisés mais ils sont débordés par les difficultés d’accès.



Nous tentons d’entrer en contact avec les autorités militaires pour plus d’informations. PressAfrik ne tardera pas à vous livrer les développements de ce crash de l’hélicoptère de l’armée nationale.



Même s'il n'y a pas encore de précision sur le bilan du crash, les renseignements disponibles font état de d'une vingtaine de passagers qui étaient à bord dont a4 membres de l'équipage. 7 personnes sont secourues par des piroguiers et 13 autres non encore trouvées.

En effet, c'est dans la zone marécageuse de Foundiougne, plus précisément à Missira que l'accident a eu lieu.



Le colonel Abdou Ndiaye de la Direction des relations publiques de l'Armée a confirmé l'information