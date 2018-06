Urgent-Stade de Mbour déclare forfait contre Ouakam pour le match de ce dimanche

Stade de Mbour ne jouera pas ce dimanche contre US Ouakam pour le match retard retour entre les deux équipes. En effet, le président du stade de Mbour, Saliou Samb a adressé une correspondance ce vendredi au directeur exécutif de la Ligue nationale de football professionnel (Lnfp) pour l’annoncer du forfait du stade de Mbour pour le match retard retour contre US Ouakam prévu ce dimanche 10 juin 2018 au stade Alassane Djigo.



Ainsi, stade de Mbour évite de justesse la relégation en division régionale. Car le règlement prévoit que si une équipe se déclare forfait à deux reprises dans une même saison, cette dernière doit être reléguée en division régionale. Ce qu’a évité les dirigeants du stade de Mbour en acceptant de jouer le match retard aller contre l’équipe d’Ouakam. Ce match retard aller s’est joué ce jeudi et les Ouakamois l’avaient remporté sur le score de (2-1).