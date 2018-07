Urgent – (Vidéo + photos): Un incendie déclaré au marché Ocas de Touba…

Un incendie a été signalé à l’instant au marché Ocas. Voici les premières images en DIRECT de Touba... On en sait un plus sur l’incendie déclaré à l’instant sur le marché Ocas de Touba. Le magasin appartient à Khadim Ndiaye, pas encore de victime juste des dégâts matériels. Les sapeurs-pompiers sont sur place, mais peinent à éteindre les flammes parce qu’ils manquent d'eau. Une situation que déplore la population de Touba, qui prennent les choses en main avec des seaux, et bassines d’eau à la portée de main pour essayer d’éteindre le feu.