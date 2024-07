Urgent : les Services de l’hygiène annoncent des opérations de saupoudrage sur tout le département de Dakar ce mercredi à partir de 23 heures

Comme chaque année en début d’hivernage, les services d’hygiène von tenir des opérations de saupoudrage dans le département de Dakar, en guise de prévention contre certaines maladies.



L’adjudant Maley Diop porte à la connaissance des habitants de Dakar, le lancement des opérations de saupoudrage ce mercredi à partir de 23 heures. Les opérations se feront en deux étapes notamment ce mercredi et demain jeudi.



Pour ce mercredi, les localités concernées sont :

la commune Fass, Point E, Amitié, Ouakam, Yoff, Grand yoff, Patte d'Oie, Parcelles Assainies et Cambérène. Donc, à cet effet, les habitants de ces quartiers sont priés de rester chez eux, de protéger les aliments et les commerçants sont également priés de rejoindre leur maison au plus tard à 22 heures avant le démarrage des opérations.



« Chers Résidents de Dakar, nous vous informons que la sous-brigade départementale des Services de l'hygiène de Dakar procédera à une opération de saupoudrage et de lutte anti-larvaire dans vos quartiers ce mercredi 10 juillet 2024 à partir de 23 heures », a annoncé l’Adjudant Diop. À l’en croire, « Cette initiative vise à contrôler et à éradiquer les nuisibles qui menacent la santé publique, notamment les moustiques vecteurs de maladies telles que la dengue, le paludisme et le chikungunya ».



Consignes à suivre :



1. Restez chez vous : pendant toute la durée de l'opération.



2. Il est vivement recommandé de rester à l'intérieur de vos habitations.



Cette mesure de précaution vise à minimiser votre exposition aux produits utilisés, qui, bien qu'homologués et sans danger à faible exposition, peuvent causer des désagréments, a souligné l’Adjudant.