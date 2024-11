Usine d'assemblage de véhicules militaires : le Sénégal fait un pas vers sa souveraineté militaro-industrielle

Le président de la République a annoncé la mise en place d'une unité industrielle dédiée à l'assemblage de véhicules militaires au Sénégal. Cette déclaration a été faite lors de la Journée des Forces armées, célébrée le 8 novembre. Selon l'économiste et ancien fonctionnaire de la Banque africaine de développement (BAD), "avec cette usine, le Sénégal franchit un pas de géant vers sa souveraineté militaro-industrielle."



Cette unité industrielle, selon des informations disponibles, disposera d'une capacité de production à moyen terme de 1 000 véhicules, avec un transfert de technologie en provenance de la Corée du Sud. Le coût total du projet est estimé à 35 milliards de FCFA. D'après des sources proches du dossier, "l'unité sera installée dans la zone de Mbacké-Touba, à environ 200 km de Dakar. Ce projet permettra au Sénégal de capitaliser sur plusieurs avantages stratégiques."



Les retombées de ce projet, selon Magaye Gaye, seront multiples : "Il s'agira notamment d'une meilleure maîtrise et d'un transfert technologique, ouvrant la voie à un renforcement du savoir-faire sénégalais, qui pourra être appliqué à d'autres segments de l'industrie automobile. Ce projet contribuera également à une meilleure organisation des stratégies de défense, à la création d'emplois, et à la réduction de la dépendance du pays vis-à-vis des importations de véhicules militaires, avec, à terme, des économies de devises."