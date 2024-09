Usines de farine de poissons : Mamadou Sarr dénonce les impacts environnementaux et sanitaires sur les populations

La pêche a été au cœur des débats sur le plateau de MidiKeng ce lundi 30 septembre 2024, avec comme invité Mamadou Sarr, Coordonnateur national de la Coalition contre les usines de farines de poissons. Selon lui, l'implantation de ces usines a été justifiée par l'excédent de poissons rejetés en mer.



La pêche était au centre des discussions sur le plateau de MidiKeng de ce lundi 30 septembre 2024, qui recevait Mamadou Sarr Coordonnateur national de la Coalition contre les usines de farines de poissons. Selon Mamadou Sarr, l'implantation des usines de poissons était motivée par la quantité excédentaire de poisson qui était rejetée en mer.



Mamadou Sarr souligne que « c'est ce souci de conservation et de transformation de la ressource halieutique, qui avait motivé les autorités sénégalaises à importer la méthode d'implantation des usines de farines de poissons, bien ancrées dans le territoire mauritanien ».



Mais, cette « importation a fini de créer un désastre économique pour les acteurs de la pêche, mais une réelle menace pour la santé et l’environnement de la population ». Selon Mamadou Sarr, ces « usines rejettent des eaux usées nauséabondes et engendrent une grande pollution atmosphérique ».



« Partout, les populations se plaignent de ces usines, car elles causent des ennuis sanitaires et environnementales aux populations », fait constater le coordinateur national de la coalition contre les usines de farines de poissons.



Mamadou Sarr précise que « si on n'avait réellement mené des études sérieuses d'impact environnementales, économiques et sociales, ces usines devaient être implantées ailleurs ».



Mamadou Sarr soutient que la responsabilité incombe au ministère de la pêche qui délivre les autorisations d'exercices, mais également aux municipalités qui octroient les espaces d'implantations des usines.



Mais le coordonnateur de la Coalition contre les usines de farines, se dit rassuré par la nouvelle approche prise par les nouvelles autorités.



« Les nouvelles autorités ont pris la décision à ce qu'aucune nouvelle usine ne s'installe dans les environs des habitations, et mieux encore elles exigent que les usines respectent scrupuleusement les règles édictées en matière d'environnement et de santé. C'est pourquoi, certaines usines ferment déjà leurs portes », a-t-il informé. Avant de préciser que le gouvernement envisage de « délocaliser les usines de poissons également ».



Pire encore, selon Mamadou Sarr, ces « usines n'emploient pas une main d'œuvre importante. Il révèle en outre qu'il y a une opacité totale concernant le fonctionnement de ces usines ».



Selon lui, « il n’y a ni d'audit, ni d'inspections des activités ».



Il soutient qu'avec leur capacité financière, ces usines vont monter le prix du kilogramme de poissons au détriment du marché local.



En plus, informe, M.Sarr les usines ne respectent pas les normes de la pêche légale, parce qu'elles achètent tous les types de poisson, quel que soit leur taille. Selon lui, ces pratiques entraînent une surpêche favorisant la rareté des ressources.