Usurpation de fonction : Après le faux douanier, le faux gendarme tombe sur la route Mbour

Un individu en uniforme a été arrêté à Mbour par la gendarmerie, en train de réguler la circulation. Il a été signalé aux pandores par un chauffeur de taxi qui le 14 janvier dernier. L'adjudant major Médoune Gningue de la brigade de Diamniadio explique : "Nous avons été avisés de vive voix par un taximan de la présence d'un individu suspect en uniforme de gendarmerie. Nous avons envoyé une équipe sur les lieux. Mais dès que l'individu a vu le véhicule, il a pris la fuite avant d'être neutralisé rapidement".



L'adjudant Gningue ajoute qu'après avoir fait une perquisition chez le faux gendarme, ils ont découvert beaucoup d'effets militaires qui ont été cambriolés. Cependant l'individu n'agissait pas seul, il agissait avec un groupe bien organisé et avec ses complices, ils ont même eu à piéger certaines sociétés de la place. "L'enquête nous a permis de savoir que le mis en cause est une personne bien connue de nos services. Il a visité beaucoup d'entreprises comme Olam, Tamufishi, qui ont été cambriolés", révèle-t-il avant d'ajouter que la collaboration du faux gendarme a également permis d'appréhender des receleurs auprès de qui il écoulait ses produits.



Le faux gendarme et ses receleurs ont été placés sous mandat de dépôt pour vol, complicité de vol, usurpation de fonction, entre autres chefs d'inculpation.