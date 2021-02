Vaccin contre la Covid_19: le Sénégal reçoit ses premières doses ce mercredi

Le Sénégal a déjà validé son plan de déploiement des vaccins contre la Covid-19, après la mise en place de la stratégie nationale. Le pays a aussi réceptionné 1117 réfrigérateurs homologués par l’Organisation mondiale de la santé , pour la conservation des vaccins entre 2° et 8° destinés aux postes de santé, aux dépôts de districts et de région. Ils viennent s’ajouter aux 622 équipements mis en place en 2020 toujours dans les régions et districts. Ces équipements sont acquis par l’Etat en collaboration avec l’Alliance Gavi pour un montant de 3,5 milliards F CFA.

Le Sénégal réceptionne ce mercredi 17 février 2021 sa commande de vaccin contre la covid_19, faite auprès de la firme chinoise Sinopharm international Hong Kong Limited, a appris PressAfrik. Sous la houlette du chef de l'Etat Macky Sall et en compagnie des autorités sanitaires, la réception se fera à partir de 15 heures à l'Aéroport International de Blaise Diagne.Après avoir débloqué, une enveloppe de 2,2 milliards de FCFA pour l’acquisition de 200 000 doses de vaccin anti Covid-19, le président Macky Sall avait demandé, lors du Conseil des ministres du mercredi 10 février, au Ministre de la Santé et de l’Action sociale et aux ministères concernés de prendre toutes les dispositions sanitaire, logistique, financière et de mobilisation sociale nécessaires au lancement, sur l’ensemble du territoire national, des campagnes de vaccination.Ainsi, le Sénégal espère lancer sa campagne de vaccination au début du mois de mars prochain. Les cibles : le personnel de santé de première ligne, les personnes âgées de 60 ans et plus, et les sujets portant des maladies chroniques.