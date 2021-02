Vaccin contre le covid: le Sénégal réceptionne 1.117 réfrigérateurs

Pratiquement, toute la logistique pour accueillir les vaccins contre la Covid-19 est en place. Hier, vendredi 5 février 2021, Abdoulaye Diouf Sarr a fait savoir sur les plateformes digitales du ministère de la Santé et de l'Action sociale la réception d'un lot d'équipements allant dans ce sens.



Pour le matériel visité, Il s’agit d’un lot d’équipements composé de 1117 réfrigérateurs homologués par l’Organisation mondiale de la santé, pour la conservation des vaccins entre 2° et 8° destinés aux postes de santé, aux dépôts de districts et de région. Ils viennent s’ajouter aux 622 équipements mis en place en 2020 toujours dans les régions et districts.



Il faut par ailleurs noter que chaque région dispose d'un réfrigérateur pouvant conserver jusqu’à -20° sauf à Dakar, Thiès et Diourbel qui disposent chacune de 2 réfrigérateurs pouvant conserver jusqu’à -20°, a indiqué Abdoulaye Diouf Sarr lors de la revue des équipements en place au niveau du dépôt central des vaccins de la Direction de la Prévention à Fann, siège du Programme élargi de vaccination.



La même source de souligner que "Ces équipements sont en train d’être déployés depuis 1 mois vers les régions et districts de destination et qu'Ils sont acquis sur budget de l’Etat et avec la participation et la contribution de GAVI-Alliance, partenaire stratégique du Ministère".



Parmi ces équipements, figurent aussi 08 chambres froides pour le renforcement du dépôt central de vaccin.



Il s’agit là d’un processus continu pour aider à assurer une conservation optimale et sécurisée des vaccins du pays car il y va de la santé des populations du pays.