Vague de chaleur au Sénégal : « il faut éviter les ventilateurs... », Dr Serigne Fallou Samb

La vague de chaleur qui s'est abattue sur le Sénégal depuis quelques jours a des conséquences notables sur la santé des populations, selon le Dr Serigne Fallilou Samb, président de l'Association des cliniques privées du Sénégal. À en croire ce dernier, les effets les plus immédiats et visibles sont la déshydratation et les coups de soleil, également connus sous le nom d'insolation, surtout chez les personnes vulnérables comme les personnes âgées, les enfants et les travailleurs exposés au soleil.



Le Dr Samb met également en garde contre les risques accrus pour les personnes souffrant de maladies chroniques telles que le diabète et l'hypertension artérielle. Il souligne l'importance d'adopter des comportements préventifs pendant cette période de chaleur intense.



"Les gens doivent boire beaucoup d'eau, se mettre à l'abri et surtout protéger les personnes âgées à risque", explique-t-il. Il recommande une vigilance particulière pour les personnes âgées et les enfants, en leur proposant régulièrement de l'eau, idéalement toutes les 30 minutes, et en les mettant à l'abri de la chaleur. "Leur chambre doit être réfrigérée soit avec un climatiseur réglé à une température appropriée. Il faut éviter les ventilateurs, qui sont peu efficaces. L'idéal est de les installer dans un endroit frais ou sous un climatiseur", précise le Dr Samb dans les colonnes de L'Observateur.



Il insiste aussi sur l'importance de sensibiliser les travailleurs exposés au soleil, comme les maçons, à la nécessité de s'hydrater fréquemment. "Même les jeunes travailleurs peuvent subir des conséquences à long terme s'ils ne prennent pas de précautions", avertit-il.