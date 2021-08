Variants Covid-19 - Zoom sur les 5 tueurs sournois qui circulent au Sénégal

le

Face à la vitesse des contaminations de ces variants, surtout le variant Delta dont « la charge virale a été estimée par Pr Souleymane Mboup à 1602 fois plus que la charge virale des autres variants », le Pr Daouda Ndiaye redoute « des mutations plus coriaces si la population n’adhère pas à la vaccination ».Dans sa communication après le point du jour sur la situation de la pandémie au Sénégal,directeur du Centre de recherche et de formation sur la génomique et la surveillance sanitaire expliquait ce que c’est un mutant. « Il est important de comprendre que ces virus, qu’ils soient les microbes d’une manière générale, les bactéries, les parasites, les virus de champignon sont obligés pour résister et survivre par rapport à leur hôte qui est l’homme par rapport à tout ce qui est mis en place pour contrecarrer ses stratégies pour les détruire de faire des mutations. Et ces mutations sont les mutants qu’on appelle variant et au départ on a eu le variant Alpha en Angleterre, et actuellement le variant Delta de l’Inde ».A l’en croire, « l’objectif de ces mutants, c’est de pouvoir continuer à résister, à être des pathogènes plus ou moins coriaces pour l’homme et de contrecarrer toutes stratégies préventives notamment les vaccins ».Pour faire disparaître ces variants ou mutants, Pr Doauda Ndiaye préconise le vaccin. Car selon lui : « aujourd'hui ces mutants n'ont aucun effet sur le vaccin. Parce que, dit-il celui-ci a prouvé, aujourd’hui, à travers le monde qu'il est efficace et il n’est pas toxique du tout, on risque d’arriver à d’autres mutants ».