Ministère de l'Intérieur : Mouhamadou Makhtar Cissé prend ses fonctions et promet une administration de proximité

Mouhamadou Makhtar Cissé a officiellement pris ses fonctions de ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique. Dans une publication sur le réseau social X, le nouveau ministre a dévoilé sa feuille de route, promettant une administration proche des populations, à l'écoute et présente sur l'ensemble du territoire.



L’intégralité de son message :



C’est un honneur de prendre fonction comme Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique. Mes remerciements à Son Excellence Monsieur le Président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, et à Monsieur le Premier Ministre, Ahmadou Al Aminou Lô, pour leur confiance.



Ma ligne est claire : garantir la sécurité des personnes et des biens et consolider la paix sociale, dans le strict respect des libertés publiques. Je ne demanderai jamais aux forces de défense et de sécurité ce que la loi ne leur permet pas. Une administration proche de vous, à l’écoute, partout sur le territoire.