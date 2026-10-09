Météo : l’Anacim annonce un week-end pluvieux et orageux, Dakar sous vigilance

L’Agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie (Anacim) annonce un week-end pluvieux sur une bonne partie du Sénégal. Du 10 au 12 octobre 2026, les activités pluvio-orageuses devraient s’intensifier sur plusieurs régions, avec des pluies parfois modérées à fortes.
Les régions concernées sont la Casamance (Ziguinchor, Sédhiou et Kolda), les Îles du Saloum, Fatick, Kaolack, Mbour, Thiès, Diourbel et Dakar.
À Dakar, l’Anacim recommande une vigilance accrue. Compte tenu des cumuls pluviométriques récemment enregistrés, une attention particulière reste nécessaire face aux risques liés aux pluies modérées à fortes.
Dans les autres régions, des pluies, parfois accompagnées d’orages, sont également attendues. Elles devraient être généralement faibles à modérées, mais pourraient être localement fortes. Podor, Matam et Bakel devraient être relativement moins affectés, sans être totalement épargnés.
L’agence invite par ailleurs les usagers de la mer à la prudence. Des orages et de fortes pluies pourraient toucher le littoral. Pêcheurs et autres usagers de la mer sont appelés à redoubler de prudence et à consulter les mises à jour météorologiques avant toute sortie en mer.
Les régions concernées sont la Casamance (Ziguinchor, Sédhiou et Kolda), les Îles du Saloum, Fatick, Kaolack, Mbour, Thiès, Diourbel et Dakar.
À Dakar, l’Anacim recommande une vigilance accrue. Compte tenu des cumuls pluviométriques récemment enregistrés, une attention particulière reste nécessaire face aux risques liés aux pluies modérées à fortes.
Dans les autres régions, des pluies, parfois accompagnées d’orages, sont également attendues. Elles devraient être généralement faibles à modérées, mais pourraient être localement fortes. Podor, Matam et Bakel devraient être relativement moins affectés, sans être totalement épargnés.
L’agence invite par ailleurs les usagers de la mer à la prudence. Des orages et de fortes pluies pourraient toucher le littoral. Pêcheurs et autres usagers de la mer sont appelés à redoubler de prudence et à consulter les mises à jour météorologiques avant toute sortie en mer.
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