WAQF : le Premier ministre réaffirme le soutien de l’État à la Haute Autorité

Le Premier ministre, Ahmadou Alhaminou Lô, a tenu, ce vendredi 9 octobre 2026, une séance de travail avec le directeur général de la Haute Autorité du WAQF (HAW), Dr Ahmed Lamine Athie, et le président de la Commission de supervision de cette structure, El Hadj Amar Lô.



Selon une note de la Primature, cette rencontre a permis aux responsables de la HAW de recueillir les orientations du Premier ministre sur les dossiers stratégiques du WAQF, rattaché à la Primature.



Le WAQF est une institution publique chargée de développer et de gérer un mécanisme de solidarité durable destiné à financer des projets sociaux au bénéfice des populations, notamment les plus vulnérables.



Au cours de cette séance de travail, les échanges ont notamment porté sur les perspectives de développement de la structure.



« La HAW prépare son plan stratégique de développement ainsi que le fonds WAQF public dont le lancement est prévu prochainement », indique la note de la Primature.



À l’issue de la rencontre, le Premier ministre a réitéré son engagement à apporter au WAQF tout le soutien institutionnel nécessaire à la réalisation de ses missions de solidarité et de partage.