Bras de fer gouvernement-Pastef : AG JOTNA appelle le président de l’Assemblée à faire prévaloir l’intérêt national

Le Secrétariat national des cadres du parti AND GOR JOTNA (AG JOTNA) est monté au créneau dans le bras de fer opposant le gouvernement à l’Assemblée nationale. Dans un communiqué publié le 23 octobre, le parti appelle le président de l’institution parlementaire à faire prévaloir l’intérêt national et à préserver le bon fonctionnement des institutions républicaines.



Pour AG JOTNA, la fonction de président de l’Assemblée nationale implique une « responsabilité républicaine de premier ordre » et ne doit pas servir d’instrument de blocage des institutions.



Le parti estime que l’utilisation du perchoir pour « entraver le fonctionnement normal de l’État » ne relève pas de l’exercice démocratique des prérogatives parlementaires. Une telle démarche constituerait, selon lui, une atteinte à l’intérêt général et aux préoccupations des citoyens sénégalais.



Dans son communiqué, le Secrétariat national des cadres rappelle que l’Assemblée nationale doit rester un espace de débat démocratique, de contrôle de l’action gouvernementale et d’amélioration des textes législatifs. Elle ne doit pas, selon le parti, devenir le théâtre d’une obstruction systématique ou d’un affrontement politique permanent.



AG JOTNA souligne également que le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, tire sa légitimité du suffrage universel. À ses yeux, les entraves répétées à l’action des pouvoirs publics risquent de compromettre la mise en œuvre des choix exprimés par les Sénégalais dans les urnes.



Le parti met notamment en garde contre les conséquences économiques et sociales d’éventuels blocages. « Les blocages institutionnels et les entraves à l’adoption de mesures essentielles risquent de ralentir les investissements, de freiner la création d’emplois, d’affaiblir les services publics et de ternir l’image de notre pays auprès de ses partenaires », prévient-il.



Un appel au sens des responsabilités du président de l’Assemblée



Le Secrétariat national des cadres d’AG JOTNA rappelle que le président de l’Assemblée nationale occupe la deuxième fonction de l’État. À ce titre, cette responsabilité exige, selon le parti, de la hauteur de vue, de l’impartialité dans la conduite des débats et un sens élevé de l’intérêt national.



Il estime que l’exercice de responsabilités partisanes ne doit pas conduire à instrumentaliser l’institution parlementaire au profit d’ambitions politiques particulières.



Face à cette situation, le parti appelle le président de l’Assemblée nationale à placer « l’intérêt supérieur de la Nation au-dessus des calculs politiciens » et à veiller au fonctionnement harmonieux des institutions. Pour AG JOTNA, la confrontation des idées doit permettre de renforcer la démocratie et de trouver des réponses aux préoccupations des citoyens, plutôt que de devenir un moyen de blocage.



Enfin, le Secrétariat national des cadres réaffirme son soutien à l’action du gouvernement dans la conduite des réformes engagées, tout en insistant sur le respect de la Constitution, de l’État de droit et des principes démocratiques. Il s’oppose fermement à toute stratégie d’obstruction susceptible, selon lui, de priver les populations des avancées économiques, sociales et institutionnelles attendues.

