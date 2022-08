Vente des cartes et renouvellement des structures : le Pds annonce la reprise des opérations à partir du 1er septembre

Le Parti démocratique sénégalais (Pds) va reprendre ses activités politiques après sa victoire née de l'alliance WALLU-YEWWI ASKAN WI au soir des élections législatives du 31 juillet 2022. Me Abdoulaye Wade et ses collaborateurs informent que la vente des cartes va reprendre à partir du 1er septembre, dans un communiqué.



"Les opérations de vente des cartes du Parti qui avaient très bien démarré sur l'ensemble du territoire national avaient été suspendues provisoirement pour les besoins de la campagne électorale. Ainsi, je vous invite à reprendre immédiatement les opérations de placement et de vente des cartes du parti ainsi que les opérations de renouvellement des structures dans toutes les sections et fédérations du Parti", peut-on lire dans un communiqué.



En conséquence, Me Abdoulaye Wade instruit : "le Secrétaire National chargé des Structures et des Mouvements de Soutien, Président de la Commission nationale de vente des cartes et de renouvellement des structures, le frère Saliou DIENG de relancer

les opérations, de remobiliser les superviseurs et les commissaires politiques pour reprendre les opérations à partir du 1 Septembre 2022 dans toutes les sections communales des fédérations du PDS".



Mieux, Me Wade demande à ses responsables de "procéder aux renouvellements des instances de l'Union des Jeunesses Travaillistes Libérales (UJTL), de procéder à la mise en place effective des CLC et des CLF, et de veiller au parachèvement des opérations de placement et de vente des cartes de membre du Mouvement des Élèves et Étudiants libéraux (MEEL)".



Me Wade réitère son appel en direction des mouvements de soutien et de sympathisants pour, dit-il, "leur demander de prendre une part active dans le processus de vente des cartes et de renouvellement des structures. Ainsi, notre parti sera doté d'un appareil performant et prêt pour remporter l'élection présidentielle de février 2024".



Enfin, le Secrétaire général du PDS félicite "tous les députés de la 14ème législature et aux candidats qui malheureusement ont été élimines. Je les assure tous de notre engagement en vue des futures victoires électorales", conclut-il.