Versement du deuxième acompte provisionnel : la DGID rappelle aux usagers leurs obligations fiscales

A l’en croire, la plateforme SEN-ETAFI fait interagir trois (3) acteurs à savoir les membres de l’ONECCA qui établissent les ETAFI et/ou délivrent l’attestation de visa comportant une signature électronique, le contribuable qui reçoit (accède) à l’attestation de visa et aux états financiers mis à disposition par l’expert-comptable ou le comptable agréé et procède au dépôt en ligne et enfin les services de la DGID qui réceptionnent les documents et en accusent réception par une notification adressée au contribuable.



La DGID invite" les usagers à se rapprocher du centre territorialement compétent afin d’accomplir leurs obligations fiscales".

Le bureau de la Communication et de la Qualité de la Direction des Impôts et Domaines (DGID) a rappelé aux usagers que la date du 30 avril a été fixée comme dernier délai pour le versement du deuxième acompte provisionnel, du dépôt des ETAFI et de la déclaration de CEL /VA.Selon le communiqué de la Direction générale des Impôts et des Domaines, les échéances du 30 Avril 2024 sont établies comme suit : le paiement du deuxième acompte provisionnel de l’Impôt sur les sociétés (IS) et de l’impôt sur le revenu (IR) ; la déclaration de la contribution économique sur la valeur ajoutée (CEL /VA) ; le dépôt des états financiers (les usagers relevant de la Direction des Grandes Entreprises et de la Direction des Moyennes Entreprises sont invités à effectuer le dépôt de leurs états financiers sur la plateforme Sen ETAFI accessible à partir du site web (www.dgid.sn )", note la Direction des Impôts et Domaines (DGID).Qui explique que SEN -ETAFI permet le dépôt en ligne et en toute sécurité de l’attestation de visa et des états financiers annuels (bilan, compte de résultat, tableau des flux de trésorerie, notes), conformément aux obligations de déclarations y afférentes.