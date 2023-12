Veto à l’Onu : Erdogan dénonce le « Conseil de protection d’Israël »

Le président turc Recep Tayyip Erdogan a dénoncé samedi le Conseil de sécurité des Nations unies devenu selon lui le "Conseil de protection d'Israël", au lendemain du veto américain sur une résolution réclamant un cessez-le-feu à Gaza.



"Depuis le 7 octobre, le Conseil de sécurité est devenu un conseil de protection et de défense d'Israël", a dénoncé le chef de l'Etat à l'occasion du 75è anniversaire de la déclaration des droits humains.

Le projet de résolution, préparé par le secrétaire général, Antonio Guterres, a été rejeté par la seule voix des Etats-Unis qui s'y opposaient, une abstention (le Royaume-Uni) et treize voix pour.



Un monde sans l’Amérique

"Est-ce ça, la justice?" a lancé M. Erdogan qui a répété une nouvelle fois que "le monde est plus grand que cinq".

"Un autre monde est possible, mais sans l'Amérique. Les Etats-Unis se tiennent au côté d'Israël avec leur argent et leur équipement militaire. Hé, l'Amérique! combien allez-vous payer pour ça? " a encore lancé le président turc.



"Chaque jour la Déclaration des droits humains est violée à Gaza", a-t-il continué.



La résolution onusienne était soumise plus de deux mois après le début de la guerre à Gaza déclenchée par l'attaque sanglante du Hamas sur le sol israélien le 7 octobre, qui a fait 1.200 morts, d'après les autorités israéliennes.