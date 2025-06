RDC: Constant Mutamba va démissionner du gouvernement après des accusations de détournement de fonds

En République démocratique du Congo (RDC), Constant Mutamba, le ministre de la Justice et garde des Sceaux, démissionnera ce mercredi 18 juin 2025 de ses fonctions, après sa mise en accusation par le procureur général près la Cour de cassation. En bras de fer permanent avec la magistrature, il est désormais visé par des poursuites, autorisées par l’Assemblée nationale. Mardi 17 juin, il a été reçu par le président Félix Tshisekedi, qui ne se serait pas opposé à l’idée de le voir démissionner pour affronter la justice.



Constant Mutamba est soupçonné d’avoir tenté de détourner des millions de dollars dans le cadre d’un marché de gré à gré de construction d’une prison à Kisangani, dans le nord-est de la RDC. Mardi 17 juin, le ministre s’est entretenu avec le chef de l’État pendant trois quarts d’heure. Aucune information officielle n’a filtré de cette rencontre, mais selon nos sources, le ministre a prévenu de sa démission dans les prochaines heures.



Une démarche qui, en réalité, ne laisse guère place au choix : la loi impose à tout ministre inculpé de se démettre sous 48 heures. Constant Mutamba prépare désormais sa défense, en prévision d’un procès devant la Cour de cassation. À la demande du procureur général près cette haute cour, il lui est interdit de quitter Kinshasa. Rien, en l’état, n’exclut une éventuelle arrestation.



Un symbole de rigueur rattrapé par les affaires

Dans cette affaire, le ministre de 37 ans d’âge joue son avenir politique. Candidat à la présidentielle de 2023, il avait terminé sixième, avant de décrocher un siège de député national. Contre toute attente, il est nommé en mai 2024 ministre d’État chargé de la Justice. Réputé pour son activisme et sa volonté de réformer la justice, il s’est rapidement attiré les foudres des magistrats en se positionnant comme pourfendeur de la corruption et défenseur de la moralité publique.



Une posture avant qu’il ne soit lui-même soupçonné d’avoir conclu un marché de construction d’une prison pour détourner des fonds publics.