Victoire de Donald Trump : les Sénégalais craignent pour leurs compatriotes sans papiers établis aux USA

Sous une chaleur accablante à Niary Tally, les Sénégalais rencontrés sont partagés. Abdou Aziz, vendeur de café Touba, trouvé sous une tente. D’un air souriant exprime son soutien au républicain Donald Trump.



« Moi, je soutiens Donald Trump. Depuis hier, je suis l’actualité en Amérique. Pour ce qui est du rapatriement des émigrés irréguliers, je suis d’avis avec Trump. La façon dont les gens travers nos frontières est très facile. Le pourquoi nous refusons cela et accepter que les Africains entrent de façon irrégulière aux Etats Unis. Je trouve cela injuste. Je partage la démarche de Trump qui dit les Américains. Je partage ce qu’il incarne. Avant de voir le développement de quelqu’un, il faut voir ton propre développement, celui de ton pays et de ta population. Personne ne viendra développer notre pays à part nous », explique-t-il avec conviction.



Maturin Diagne, chef soudeur dans une entreprise locale, partage cet avis. « Les sénégalais qui ne sont pas en règle par rapport aux émigrés irréguliers surtout nos parents, nos frères, qui ont pris la route du Nicaragua, situé entre l'océan Pacifique et la mer des Caraïbes, un pays d'Amérique centrale, je condamne fermement cela, la voie qu’ils ont empruntée. Pour se rendre dans un pays d’autrui, il y a une voie à prendre pour qu’on puisse vous respecter », souligne-t-il.



« Ce qui fait peur aux gens comme quoi si Trump arrive au pouvoir, il va expulser les émigrants qui ne sont pas en règle. Cela ne me fait pas peur. Mais il faut dire qu’il n’est pas facile de soutenir quelqu’un qui n’est pas en règle. Il y a certains discours, ce sont des discours de populisme. En période de campagne Trump montre que l’Amérique appartient aux Américains pour le pouvoir », ajoute-t-il.



M. Diagne reste toutefois pragmatique : « Il faut dire que l’Etat à ses réalités. Tout ce que Donald Trump disait peut ne pas être appliqué. Parce que le Senat américain est très poussant. Il y a un règlement, et une démocratie en Amérique ».



« L’élection aux Etats-Unis est un fait mondial qui doit intéresser tout le monde »



Pour Abdoule Sagna, étudiant en lettres et sciences humaines, l'élection américaine a une portée mondiale. « L’élection aux Etats-Unis est un fait mondial qui doit intéresser tout le monde. Il y a beaucoup de Sénégalais qui y travaille. Bien qu’il y ait des gens qui sont allés de façon irrégulière, en passant pas Nicaragua. Nous dénonçons ce que Donald Trump avait dit qu’il va expulser les émigrés qui ne sont pas en règle. Ou qui sont entré de façon clandestine en Amérique. C’est pour trouver des lendemains meilleurs qu’ils se sont rendus aux USA », confie-t-il.



Plus loin, à quelques mètres du rond-point jet d’eau, Baye Serigne, un commerçant, se dit inquiet : « Depuis que j’ai appris cette nouvelle, j’étais inquiet. J’ai plus l’esprit tranquille. Parce que j’ai beaucoup de parents qui sont partis en Amérique. Cela fait que la décision qu’il a prise, et il l’a toujours dit. Je conçois mal cela. Si ces jeunes sénégalais qu’ils se sont rendus aux USA à la rechercher de meilleures conditions rentrent, la déception sera grande », dit-il avec gravité.



« Donald Trimp est une menace mondiale »



Quant à Amaïssa Faye, elle exprime sa déception et déclare : « la démocrate Kamala Harris devait gagner. Trump a tous les pouvoirs actuellement. Il va respecter tout ce qu’il a dit. C’est une menace mondiale Trump ».