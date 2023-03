Victoire polémique de Reug Reug sur Sa Thiès: les amateurs de lutte réclament la VAR (micro-trottoir)

La victoire controversée Reug Reug sur Sa Thiès occupe l’espace public. En effet, le lutteur de Thiaroye a terrassé le frère de Balla Gaye 2, après s’être « retrouvé les 4 appuis au sol » lors d’une chute non validée par les arbitres. Sur les réseaux sociaux, les 4 appuis de Reug Reug sont clairs. La polémique s'est poursuivie dans les rues de Dakar ce lundi matin.



A Dieuppeul, les amateurs réclament l’assistance vidéo. « On s’attendait pas à ce qui s’est passé dimanche. J’ai noté un manque de vigilance du côté de l’arbitrage. Reug Reug avait fait quatre appuis. On doit installer la VAR pour ne plus commettre ces erreurs», propose Talla Thioune, jeune mécanicien, amateur de la lutte.



Bamba Diop qui, était à l'arène nationale au moment du combat, est du même avis que monsieur Thioune. «J’étais à l’arène nationale en tant que supporter, mais je n’ai pas la certitude des quatre appuis. On doit réglementer la chute par quatre appuis. L’erreur vient de l’arbitrage, ils étaient quatre non, donc rien ne devait les échapper. Je pense que le mieux serait d'installer la Var. »



Et concernant le recours de Sa Thiès, normal de l’avis de nos interlocuteurs. Selon Talla Thioune, « Sa Thiès était très respectueux envers la CNG pour poursuivre le combat. Il était déjà vainqueur». Du côté de Mouhamadou Moustapha Seck ; « le recours est très normal car le frère de balla avait gagné en premier. Il a été un grand monsieur pour continuer son combat. »