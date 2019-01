Vidéo - Ahmad Ahmad perd son sang froid face au journaliste algérien « peut-être que vous êtes un peu blanc » !

Le Président de la #CAF Ahmed Ahmed revient sur le choix de l’ @Egypte pour l’organisation de la #CAN2019 sur la capacité des pays africains à organiser des tournois à 24 équipes dans le futur @caf_online_FR @EFA pic.twitter.com/SpmbrrmfgN

— Arryadia TV officiel (@arryadiatv) 8 janvier 2019



Le journaliste algérien, qui avait soulevé les difficultés en termes d’organisation que risque de poser une CAN à 24 pour de nombreux pays, a vu le Malgache Ahmad Ahmad perdre son sang froid. Pour le président de l’instance dirigeante du football africain, ces propos semble une forme de défiance vis-à-vis de l’Afrique subsaharienne.« Arrêtez avec ça. Ne nous considérons pas en tant qu’Africains comme les plus pauvres de tous. Respectez les Africains !", a lancé Ahmad Ahmad, avant de lâcher : "peut-être que vous dites ça parce que vous êtes un peu blanc ! Arrêtez ça. Nous sommes fiers d’être Africains et je vous garantis que nous pouvons organiser la CAN ! C’est ça qui m’énerve. Si vous ne l’êtes pas, moi je suis fier d’être Africain."