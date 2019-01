Vidéo - Aziz Ndiaye révèle : "Balla Gaye 2 n'a jamais été au Nigéria, c'était une stratégie de Com' pour..."

L'homme qui a déboursé 200 millions Fcfa pour sponsoriser le combat de lutte entre Balla Gaye 2 et Modou Lo a réagi à la vague de rumeurs et de révélations sur les Réseaux sociaux et les médias en ligne, concernant un supposé voyage du "Lion" de Guédiawaye au Nigéria pour préparer se mystiquement. Selon Aziz Ndiaye, les vidéos qui circulent sur la toile ont été sciemment publiées dans des statuts pour faire passer un message à leur adversaire. "Balla Gaye 2 et mon frère Baye Ndiaye n'ont jamais été au Nigéria. C'était simplement une stratégie de communication pour perturber notre adversaire (Modou Lo)", a-t-il dit dans un entretien avec Seneweb... Regardez !