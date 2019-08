Vidéo - La nouvelle route Sinthiou Bamambé-Banadji coupée par les eaux de pluies ...

Sinthiou Bamambé est une localité de l'est du Sénégal, située dans le département de Kanel et la région de Matam.



À proximité du fleuve Sénégal et de la frontière avec la Mauritanie, elle est traversée par la route nationale N2 qui relie Bakel à Matam.