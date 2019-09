Vidéo - Le carnage continue sur les routes: 6 morts dans un accident sur l'axe Tivaouane-Mont Rolland

Le massacre de Sénégalais continue sur les routes. Vendredi, les sapeurs-pompiers de Thiès ont dénombré six (6) morts dans un accident survenu sur l'axe Tivaouane-Mont Rolland (région de Thiès). Selon l'adjudant-chef Jean Coly, il s'agit d'un carambolage entre un bus de 64 places et deux véhicules de tourisme. Les blessés qui sont au nombre de 6 ont été évacués à l'hôpital Amadou Sakhir Ndiguène de Thiès et les corps déposés à la morgue de l'hôpital principal de Thiès... Regardez !!!