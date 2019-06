Vidéo - Le sélectionneur de l'Algérie donne le Onze de départ des "Lions" du Sénégal pour le match de jeudi

C'est la séquence insolite réservée par Jamel Belmadi, aux journalistes qui étaient présents en conférence de presse ce mercredi 26 juin, veille du choc du groupe C entre l'Algérie et le Sénégal. Le sélectionneur des "Fennecs, interpellé par une journaliste sénégalaise, sur son classement pour la rencontre contre les "Lions", s'est proposé volontairement à "livrer" celui de son collègue et ami Aliou Cissé.



Il s'est même permis de faire une petite suggestion tactique au sélectionneur du Sénégal... Regardez !!!