Vidéo - Les justiciables et autres Sénégalais lambda racontent leur calvaire durant les mois de grève du Sytjust

Le retour des travailleurs de la Justice, après la trêve décrétée par le Sytjust mercredi, constitue un gros ouf de soulagement pour les justiciables et autres Sénégalais qui avaient toutes les difficultés d’obtenir des papiers comme les extrait, les casiers judiciaires, des certificats de nationalité, etc.



Certaines personnes interrogées par PressAfrik, qui a fait un tour au Palais de Justice de Dakar, se réjouissent de la reprise et listent les difficultés qu’ils ont rencontrées durant ces mois de grèves.



Ndongo Gning, étudiant à l’université Cheikh Anta Diop de Dakar, habitant à la Médina et venu chercher un extrait de Casier judiciaire pour déposer un concours, se dit soulagé de la reprise de travail des greffiers. Il avoue que c’était un moment très difficile pour lui. Car dit-il, "il faut courir de gauche à droite avant d’obtenir ses papiers"



Safiatou Sané s'est plainte de la même chose. Elle qui est restée pendant 2 mois avant de recevoir son casier judiciaire. La plupart des travailleurs de la Justice, qui suivaient jusqu’ici le mot d’ordre de grève, ont repris le travail. Beaucoup de greffiers se sont présentés à leurs postes de travail au niveau des cours et tribunaux. Vidéo !