Vidéo – Nancy : Santy Ngom buteur face à Sochaux d’Omar Daf (4-0)

Pour le compte de la 27e journée de Ligue 2, l’équipe d’Omar Daf, Sochaux 16e avec 25 points accueillait l’AS Nancy Lorraine premier non relégable avec 23 points. Avec une première mi-temps équilibrée entre les deux formations, le sort du match va plutôt être scellée en seconde période.



Le fait de match reste l’exclusion du capitaine sochalien à la 66e minute de jeu (0-0). Six minutes après l’exclusion de Verdon, les buts Lorrains s’enchaînent en raison de l’infériorité numérique de l’équipe de Daf. Une minute après l’ouverture du score par Vagner, l’attaquant sénégalais Santy Ngom inscrit son deuxième but en championnat sous les couleurs de Nancy (72′). Nancy punit ainsi Sochaux et lui cède sa place au tableau en sortant de la zone rouge avec désormais 26 points, indique WIwsport.



Ces performances de Santy Ngom viennent justifier son retour en sélection nationale, puisque Aliou Cissé l’a rappelé pour les deux prochaines sorties des Lions en mars.