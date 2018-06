Vidéo - Regardez la séance d'entrainement des "Lions" en Autriche

Les "Lions" sont arrivés en Autriche et ont effectué leur premier galop d'entrainement à Salzburg où un certain Sadio Mané a laissé de très belles traces. Aliou Cissé et ses joueurs vont affronter mardi Corée du Sud avant de s'envoler pour la Russie... Regardez !!!