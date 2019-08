Vidéo : Sadio Mané "Si Messi remporte le ballon d'or..."

Les reds de Liverpool sont actuellement à Istanbul pour disputer la Super Coupe d’Europe face à Chelsea. Les deux équipes anglaises s’affrontent ce mercredi 14 août à 19h GMT. En vue de ce match, Sadio Mané en compagnie de Virgil Van Dji et de Jurgen Klopp faisaient face à la presse.

Considéré comme un des favoris pour succéder au Croate, Lucas Modric pour le ballon d’or France football 2019, l’international sénégalais a joué la diplomatie.



En effet, à la question de savoir s’il sera frustré de voir Lionel Messi remporter le ballon d’Or 2019, Sadio Mané déclare « Non ! Si Lionel Messi remporte le ballon d’Or, je vais juste reconnaître qu’il a mérité de le gagner. Tout le monde connaît le talent de Messi donc je n’ai pas besoin de faire sa description. Pour moi, les trophées collectifs priment sur les récompenses individuelles et nous sommes là pour remporter la Super Coupe face à Chelsea », rapporte Orangefootballclub.



L’international Sénégalais pourrait être le deuxième sénégalais a remporté le ballon d’or France Football après Georges Weah. Cependant, avant ça, il devra gagner la Super Coupe ce soir face à Chelsea.