Vidéo - Serigne Abdou Karim Mbacke fait une nouvelle déclaration pour appeler les talibés à reprendre les ziarras à Ndindi

Deux déclarations de Serigne Abdou Karim Mbacké en une journée. D’abord une en début d’après-midi pour suspendre les visites autres ziarras des talibés à Ndindy (fief de la famille de Serigne Fallou). Ensuite une autre en fin de soirée pour autoriser à nouveau les disciples de reprendre les mêmes visites auprès de lui. « On a foi en Serigne Touba et on croit que rien n’arrivera aux personnes qui vont se rendre ici », a-t-il déclaré dans cette vidéo avant d’appeler les talibés à respecter les consignes de propreté et autres données par les autorités médicales pour prévenir la maladie. Regardez