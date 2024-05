Village d'enfants SOS de Dakar : un vigile arrêté pour "viol" sur une pensionnaire

Une affaire de viol présumé sur une pensionnaire secoue le village d'enfants SOS de Dakar. Le mis en cause, A.Mbaye, est l'un des vigiles en service au village. Il a été interpellé avant d'être déféré au parquet. La victime, âgée de 16 ans, aurait été séquestrée avant d'être abusée nuitamment dans une des chambres du Village.



L'interpellation du mis en cause fait suite à un signalement du village d'enfants SOS de Dakar relativement à une agression sexuelle commise sur une pensionnaire. Mieux, les faits commis par le vigile ont été attestés par un rapport médical, rapporte Libération dans sa parution de ce mercredi 22 mai 2024.



Entendue, la victime du nom de S.Ly a déclaré qu'un vigile a busé d'elle dans les locaux du village. Malgré les témoignages et les déclarations constantes de la victime, A. Mbaye a catégoriquement nié les faits.