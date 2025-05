"Viol collectif" sur une déficiente mentale de 28 ans à Popenguine : deux jeunes risquent 20 ans de prison

Thierno Mountaga Aw et son ami, Aboubakry Thioune, en prison depuis 2021 pour " viol collectif" sur une jeune fille âgée de 28 ans, ont été jugés la semaine dernier. Les deux jeunes risquent 20 ans de réclusion criminelle si le juge suit le réquisitoire du procureur.



Selon L'Observateur, les faits ont eu lieu à Popenguine, une commune située à 70 km au sud de Dakar, sur la Petite-Côte au mois d'août 2021. A bord d'un véhicule, les deux mis en cause, des chauffeurs, ont été arrêtés à un barrage de police pour défaut d'assurance.



Alors que le propriétaire de la voiture était en route pour tirer l'affaire au clair, les deux jeunes décident de s'offrir une pause-apéro. Ils s'offrent, chacun, une bouteille d'alcool dans une épicerie que fréquente justement la présumée victime.



Cette dernière décide, ce soir-là, de faire un bout de route avec les chauffeurs qui ont fini leur bouteilles. Le ton change et devient agressif. Bourrés par l'alcool, ils invitent la jeune fille à une partie de jambe en l'air. Face au refus de la fille, ils se sont tous les deux jetés sur elle et ont assouvi leur besoin.



Alerté par les cris et pleurs de la présumée victime, un passant arrive sur les lieux. Les deux jeunes ont pris la fuite. L'un d'eux a oublié sur les lieux son pantalon, son caleçon, son téléphone portable et son permis de conduire.



Les deux présumés violeurs ont été arrêtés au moment où Aboubakry Thioune tentait de récupérer son pantalon. Conduits au Commissariat, ils ont tout de suite reconnu les faits.



Décédée l'année dernière suite à un accident de la circulation, la présumée victime n'assistera pas au procès. Devant la barre, les deux accusés ont changé de discours, niant tout et ont rejeté la faute sur la victime.



Le procureur a requis 20 ans de réclusion criminelle pour les actes qu'il qualifie "d'ignoble". La mère de la victime réclame un million de F Cfa en guise de dommages et intérêts.



Le délibéré est attendu le le 20 juin prochaine.