Dakarnave compte déloger Falla Fleur de la maison de fonction qu’elle lui avait octroyé

Suite et pas fin du divorce entre Ndèye Fatou Fall alias «Falla Fleur» et la société Dakarnave.

Apres l’avoir licencié en 2023, juste à sa sortie de prison, pour « faute grave et perte de confiance », la société Dakarnave lui réclame le logement de fonction qu'elle lui avait octroyé.



Selon les informations du quotidien d’information « Les Echos », Dakarnave a saisi le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de Dakar pour l'expulser. L'affaire a été évoquée lundi dernier avant. D’être renvoyée à l'audience du 23 juin prochain.