Coupe de la Ligue : des quarts à haute tension

Le tirage au sort des quarts de finale de la Coupe de la Ligue (Carabao Cup) a révélé, ce mardi 3 juin 2025, des affiches explosives. La cérémonie, tenue au siège de la Ligue sénégalaise de football professionnel (LSFP), promet une phase à élimination directe riche suspense et en rebondissements.



Parmi les duels les plus attendus, l'opposition entre Génération Foot et Guédiawaye FC s'annonce bouillante. Les Grenats, toujours en quête de leur premier sacre dans cette compétition, accueilleront la manche aller face à une équipe de Guédiawaye ambitieuse, qui a créé la sensation en écartant Dakar SC (0-1) sur sa pelouse. Ce choc 100% Ligue 1 promet une bataille tactique intense entre deux formations joueuses.



Autre duel 100% élite : Sonacos, toujours invaincue dans ce tournoi, croisera le fer avec l'US Gorée. Le club de Diourbel, solide face au Casa-Sports (1-0, 0-0), défiera une formation goréenne remontée après avoir renversé la RS Yoff (2-0, 1-2) en huitièmes. Un affrontement équilibré, entre expérience et solidité défensive.



Dans les deux autres quarts, des outsiders rêvent de créer la surprise. L'AS Pikine, titrée en 2011 et impressionnante face à Diambars (3-0), reçoit Essamaye FC, pensionnaire de Ligue 2, qui a sorti AJEL de Rufisque avec autorité (3-0). Une affiche déséquilibrée sur le papier, mais où tout reste possible.



Enfin, Wallydaan de Thiès, tombeur de la Linguère (1-0), accueillera Jamono Fatick, qualifié aux tirs au but face à l'Étoile Lusitana. Un duel équilibré qui pourrait se jouer sur des détails, entre deux équipes en quête d'un exploit.



Les quarts de finale sont prévus après la fête de Tabaski, a précisé un responsable de la LSFP.





Les affiches des quarts de finale :



Sonacos (L1) vs US Gorée (L1)



Génération Foot (L1) vs Guédiawaye FC (L1)



AS Pikine (L1) vs Essamaye FC (L2)



Wallydaan (L1) vs Jamono Fatick (L1)