Violation du code des marchés publics et le licenciement de 700 prestataires : la réplique de Waly DIOUF BODIAN

Le DG Waly Diouf Bodian n’a pas tardé à répondre aux accusations des syndicalistes. Le directeur du PAD estime que ces personnes qui ont fait cette sortie sont « manipulées par des personnes tapies dans l’ombre et qui tirent les ficelles en leur fournissant des informations. Pour preuve, ils se sont trompés sur les marchés dont il l’accuse de violation », affirme-t-il.



« Pour ce qui est de la procédure relative à ce marché dont ils font cas », renchérit le DG Waly Diouf Bodian, « ils se sont trompés. Le marché dont il est question est un marché de 24 millions. C’est une demande de renseignements et de prix à compétition restreinte. Cela respecte les dispositions du Code des marchés publics », déclare Waly Diouf Bodian, révélant que même si cela n’arrange personne, « dans tous les cas, cet audit aura lieu ».



Rappelons que l’intersyndicale des travailleurs du Port Autonome de Dakar (PAD) s’est fendue d’une note pour dénoncer une violation du code des marchés publics et le licenciement de 700 prestataires par le nouveau Directeur général.