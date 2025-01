Violence avant combat à Fass Mbao : Un garçon tué par un camion

Un charretier du nom de Cheikh D. a été mortellement percuté par un camion suite aux violentes manifestations survenues hier dimanche 12 janvier 2025 juste avant le combat de lutte. Les faits se sont déroulés au rond-point dénommé Tally Mame Diarra de Fass Mbao, dans la banlieue dakaroise. Lors de ces manifestations, des cantines ont été attaquées, des passants agressés.





C’était le bazar au rond-point Tally Mame Dia.a de Fass Mbao, au cours du passage dans la localité du convoi du lutteur de l'écurie de lutte traditionnelle de Boune village surnommé Kirikou, qui devait affronter son adversaire du jour

Baba Diakhal, pensionnaire de l'écurie baptisée Arrêt Ma Gningue Sam-Sam.



C’est à peine que son convoi est annoncé par un vacarme dans le quartier, que des jeunes sortis en masse de leurs maisons et ont envahi le rond-point de la localité, attendant de pied ferme la procession du lutteur en question. Renseigne le journal Les Echos.



C’est ainsi qu’un dispositif de la police s’est dressé en bouclier et a tenté de disperser la foule, histoire de permettre au convoi de lutteur Kirikou de passer et de se rendre à l'Arène nationale à Pikine.



Au même moment, des jeunes se braquent et laissent éclater leur colère. Ils se positionnent au rond-point et déclenchent les hostilités.



Ils reprochent aux supposés supporters de Kirikou de profiter du passage du convoi de celui-ci dans leur patelin pour commettre des actes d'agression physiques suivis de vol et autres actes de vandalisme.



Ces derniers ont répliqué et lancé une virulente riposte contre leurs antagonistes. Ils échangent des projectiles avec ceux-ci et engagent une bataille rangée.



Voulant rétablir l'ordre, les policiers sont entrés en action et ont procédé à des tirs de grenades lacrymogènes dans le but de disperser la foule et surtout éviter le pire dans les deux camps opposés.



IIs sont parvenus tout de même à baliser la voie au convoi du lutteur de Boune Village et continuent de faire face aux supporters rivaux.



Ainsi, ils ont décidé de gazer à tout bout de champ et engagent des courses-poursuites avec les manifestants, qui se mettaient à courir et à se réfugier tout le temps dans les ruelles.



Comme si l’affrontement entre les supporters rivaux ainsi que les policiers ne suffisaient pas, un camion a débarqué au rondpoint, se retrouvant face à face avec les manifestants le conducteur a tenté de rebrousser chemin.

Mais ces derniers se sont attaqués avec violence au camion, qui se trouvait au mauvais endroit et au mauvais moment avant de casser les parebrises du véhicule avec des projectiles et ont fini par tirer le chauffeur de sa cabine. Même les biens d'autrui, notamment, des cantines n’ont pas été épargnés.



Pris de panique dans le feu de l'action, le chauffeur du camion a foncé droit dans la foule et a percuté un jeune charretier nommé Cheikh D. qui se trouvait à son lieu de travail avant de passer sur ses jambes. Ce dernier pris au piège des hostilités, s’est retrouvé dans la douleur seule dans la rue et criant au secours en compagnie avec l'odeur piquante des grenades lacrymogènes.



Acheminé plus tard à l'hôpital, il a succombé à ses blessures au cours de son évacuation.