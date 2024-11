Violence électorale : 77 individus arrêtés plus une importante quantité de lance-pierres entre autres (communiqué police)

Vingt-quatre heures après les violentes altercations survenues entre des militants de Pastef et ceux de la coalition Samm Sa Kaddu à Saint-Louis, la Division Communication et Relations Publiques de la Police nationale a publié un communiqué pour informer l'opinion publique. Dans cette note, la direction générale de la Police a fait état d'interpellations et de saisies de matériels et d'armes.



Selon le communiqué, "le lundi 11 novembre 2024, lors d'une manifestation politique organisée à Saint-Louis, des scènes de violence ont éclaté, faisant plusieurs blessés. Grâce à la réactivité du dispositif sécuritaire déployé par la Police nationale, les forces de l'ordre ont pu intervenir pour empêcher les débordements et ont procédé à l'interpellation de quatre (04) individus pour coups et blessures volontaires. Ces derniers ont été placés en garde à vue au commissariat central de Saint-Louis."



Par ailleurs, la Police a indiqué que dans le cadre de ses investigations, elle a intercepté et fouillé la caravane d'une coalition de partis politiques aux alentours de 1h30 du matin, à hauteur du Km 50. Cette fouille a permis de découvrir "une quantité importante de bombes asphyxiantes, des bâtons télescopiques, des douilles, des tasers, des couteaux, des lance-pierres, entre autres", à bord des véhicules de la caravane.



Le communiqué précise également que "77 individus, principalement des gardes du corps, qui se trouvaient à bord de ces véhicules, ont été interpellés. Sept (7) véhicules, dans lesquels ces armes ont été retrouvées, ont également été saisis. Les recherches se poursuivent afin d'appréhender toute autre personne impliquée dans ces violences."