Violence électorale : les éléments arrêtés à Saint-Louis condamnés à 5 et 2 ans de prison

Le procès des 81 personnes arrêtées pour violences électorales à Saint-Louis s’est tenu ce lundi 2 décembre 2024. À l’issue des plaidoiries, le procureur a requis les peines suivantes : cinq ans de prison ferme pour 23 personnes identifiées comme les auteurs des violences, et deux ans de prison, dont un an ferme, pour les autres, en lien avec les agressions survenues au marché de Sor. Le délibéré est attendu le 6 janvier 2025.

Pour rappel, les prévenus, dont certains étaient chargés de la sécurité de la caravane de Samm Sa Kaddu, sont suspectés d’avoir attaqué des commerçants scandant le nom d’Ousmane Sonko, tête de liste du parti au pouvoir, lors du passage de la caravane. Ces attaques ont causé des blessures graves parmi les commerçants du marché de Sor, à Saint-Louis. Les accusés sont inculpés pour des délits de vol avec violence, port d'armes sans autorisation et violation de l’arrêté du 22 octobre du ministre de l'Intérieur.