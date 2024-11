Violences à Saint-Louis : Pastef dépose une plainte contre Barthélémy, Mansour Faye, Bougane et PDF

À la suite des violences électorales survenues à Saint-Louis, le parti Pastef dirigé par Ousmane Sonko, par l’intermédiaire de son avocat Me Abdy Nar Ndiaye, a déposé ce mardi 12 novembre une plainte auprès du procureur du Tribunal de Grande Instance de Saint-Louis. Cette plainte vise Barthélémy Dias, Bougane Gueye Dany, Mansour Faye, Pape Djibril Fall, Assane Diouf ainsi que X.



Dans le document adressé au parquet de Saint-Louis, Me Abdy Nar Ndiaye cite neuf chefs d’accusation, notamment « l’association de malfaiteurs, de destruction de biens appartenant à autrui, de coups et blessures volontaires, de violences et voies de fait, de tentative de meurtre, de vol, d’actes de tortures, de menaces de mort et de complicité de ces chefs ».



Pour rappel, le commissariat central de Saint-Louis et la Brigade d’intervention polyvalente (BIP) ont déjà procédé à l’arrestation de 81 suspects, dont les gardes du corps de Barthélémy Dias et d’autres membres impliqués.