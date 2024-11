Violences dans la campagne électorale : Famara Ibrahima Cissé suspend ses activités

En raison de la recrudescence de la violence observée lors de la campagne électorale pour les Législatives anticipées du 17 novembre 2024, Famara Ibrahima Cissé, tête de liste de la coalition ''Samm sa gafaka samm sa elleg'', a annoncé, ce vendredi à Thiès, la suspension de ses activités de campagne.



« Notre convoi en partance de Kaolack a été victime d’agressions criminelles. Nous avons reçu par le véhicule de la RTS, un projectile qui a cassé la vitre et qui a mis tout le monde dans une panique », a déclaré Famara Ibrahima Cissé, tête de liste de la coalition ‘’Samm sa gafaka samm sa elleg’’.



D’après le président de l’association des clients et sociétaires des institutions financières (Acsif), de graves menaces et des tentatives d’intimidation pèsent sur sa personne.



« Notre sécurité est en jeu. En tant qu’association qui défend les consommateurs, nous avons un discours qui dérange les institutions bancaires et les multinationales qui mettent la population dans un état de pauvreté atroce. C’est ainsi que je fais l’objet de menaces sur ma personne. Pour des raisons de sécurité, j’ai décidé de suspendre ma campagne », a révélé Famara Ibrahima Cissé.