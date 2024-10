Violences électorales : Abass Fall convoqué à la Sr, le vigile du siège de Taxawu Sénégal et 4 gardes du corps entendus

Les scènes de violences enregistrées durant le premier jour de la campagne électorale pour les législatives du 17 novembre prochain ne resteront pas impunies. Abass Fall, tête de liste de Pastef à Dakar, qui avait appelé les jeunes à se munir de coupecoupes, des machettes et autres armes pour apporter la riposte au camp de Barthélémy Dias accusé d’avoir déclenché ces violences, a été convoqué hier lundi, à la Section de recherches de Colobane. Selon le journal L’Observateur qui donne l’information, M. Fall n’a pas déféré à la convocation.



Mais, dans la soirée, Abass Fall a, dans une vidéo adressée aux Sénégalais et en particulier à ses militants, présenté ses excuses et exprimé ses regrets concernant ses précédents propos.



« C’est le cœur qui a parlé, et je regrette ces propos. Je les regrette pour mes sympathisants, pour ceux qui m’aiment et qui souhaitent que je ne réponde pas à mes détracteurs », a-t-il déclaré.



Suite à l’attaque survenue dans la soirée du dimanche, au siège de Taxawu Sénégal sis sur la Vdn, occasionnant d’importants dégâts matériels, une enquête a été ouverte. C’est dans ce sens que le vigile et quatre (4) gardes rapprochés qui dormaient sur place, ont été entendus. Ces derniers, selon le journal, n’ont rien pu faire d’autre que de constater les dégâts.



A rappeler que les ministres de l'Intérieur et celui de la Justice ont sorti des communiqués lundi, pour mettre en garde les faiseurs de troubles et annoncer l'ouverture d'une enquête pour situer les responsabilités.