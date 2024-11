Violences électorales: Alain Ayadokoun de NDI appelle à la responsabilité et à l'engagement citoyen

Le Directeur Résident du National Democratic Institute, Alain Ayadokoun, était l'invité de l'émission "Midikeng" diffusée sur Pressafrik TV. Lors de son intervention, M. Ayadokoun a évoqué les enjeux des élections législatives prévues pour le 17 novembre 2024. Il a appelé les acteurs politiques à faire preuve de sérénité et à sensibiliser la population en vue d'un scrutin apaisé et transparent.



Selon lui, le Sénégal se distingue par son expérience en matière d'organisation électorale. C’est pourquoi il a exhorté l’ensemble des acteurs politiques, qu'ils soient de l'opposition ou de la majorité, à faire preuve de responsabilité pour garantir la paix et la stabilité dans le pays. "Il y a une vie après les élections", a-t-il souligné, insistant sur l'importance d'un climat de confiance pour le bon déroulement du processus démocratique.



Alain Ayadokoun a également détaillé la démarche de son organisation, qui vise à promouvoir la démocratie en donnant la parole aux citoyens. "Tout récemment, nous étions à Ziguinchor et à Oussouye pour échanger et sensibiliser les populations", a-t-il précisé, mettant en avant la nécessité d'une communication de proximité.



Enfin, M. Ayadokoun a salué la place grandissante des femmes dans le paysage politique sénégalais, estimant qu’elles ont pleinement leur rôle à jouer, y compris à des postes de haute responsabilité, comme la présidence. "La femme s'affirme de plus en plus sur la scène politique", a-t-il conclu.