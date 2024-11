Violences électorales : Amsatou Sow Sidibé dénonce "l'irresponsabilité de certains acteurs politiques" et appelle au calme

Amsatou Sow Sidibé, présidente de la Commission nationale des Droits de l'homme du Sénégal, a réagi aux violences observées lors de la campagne électorale pour les législatives anticipées du 17 novembre 2024. Elle a dénoncé « l’irresponsabilité de certains acteurs politiques ». Mme Sidibé a lancé un appel au calme et à un retour au débat d’idées.



« Je me trouve hors du pays, mais je voudrais dire et rappeler aux acteurs politiques que la sérénité est une vertu pour des autorités qui souhaiteraient gérer le pays. Le parlement doit être ouvert à des personnalités sereines. Ce sont les débats d'idées qui peuvent permettre aux populations de faire les meilleurs choix », a déclaré la présidente de la Commission nationale des Droits de l'homme du Sénégal.



Amsatou Sow Sidibé a exprimé sa consternation face aux violences physiques et verbales qui ont entaché la campagne.



« Les violences par le discours par les atteintes à l'intégrité physique par les atteintes à la vie sont inadmissibles dans le monde d'aujourd'hui. Voilà pourquoi je voudrais inviter tout un chacun à faire la campagne électorale avec responsabilité. Encore une fois, ce sont des débats d'idées qui permettent de choisir », a indiqué l’enseignante-chercheure à la faculté de droit de l’université Cheikh Anta Diop de Dakar.



Toutefois, elle demande à tout un chacun de rester calme et d'attendre le jour des élections pour un choix serein. « C'est un appel que je fais du fond du cœur. Un appel que je fais aux lois. C'est un appel qui pourra amener les uns et les acteurs, les acteurs politiques à plus de calme à plus de sérénité à plus de respect vis-à-vis des Sénégalais et des Sénégalaises », a exhorté l’universitaire.