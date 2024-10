Violences électorales : Daouda Ndiaye appelle à la retenue et à la préservation de la paix

La campagne électorale des législatives du 17 novembre a débuté hier, dimanche, et les premières violences n'ont pas tardé à éclater. Dans la nuit, des affrontements ont opposé les caravanes de Barthélemy Dias et d'Abass Fall, au cours desquels Abass Fall a exhorté ses militants à s'armer en réponse aux agressions. Par la suite, le siège de Taxawu Sénégal a été saccagé et incendié par des assaillants munis de coupe-coupe et de cocktails Molotov.



Face à cette escalade, le professeur Daouda Ndiaye, tête de liste de la coalition ACTIONS, a condamné les propos d'Abass Fall et en a appelé à la retenue. Candidat lors de la dernière présidentielle, Daouda Ndiaye exhorte les leaders politiques à promouvoir la paix.



« J'ai entendu des propos des leaders qui appellent leurs militants à utiliser des couteaux et coupe coupes. Je ne vois pas l’importance de ces hostilités-là d’autant plus que le Président Diomaye a lancé un message de paix. Une chose que je n'arrive pas à comprendre, on ne peut pas vouloir diriger une liste ou bien aller à l'Assemblée et pousser les populations à la guerre », a déclaré Daouda Ndiaye sur la RFM.



La tête de liste de la coalition ACTIONS appelle également la presse et la société civile à sensibiliser l’opinion pour prévenir le chaos.



« Il revient à la presse et à la société civile d’alerter sur ça. Parce que ces politiques-là, si on laisse passer, on risque de plonger le pays dans le chaos. Si l’on ne communique pas sur ça, on risque de voir beaucoup de sang dans ces élections et ce serait dommage, on ne le souhaite pas. Qu’on fasse tout pour que reste un pays de paix », a soutenu le Pr Daouda Ndiaye.