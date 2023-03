Violente altercation entre les joueurs du Pérou et la police madrilène

Une violente altercation entre la police madrilène et les joueurs du Pérou s’est produite lundi devant l’hôtel où s’est installée la délégation sud-américaine informe Footmercato.



A l’occasion de la rencontre devant opposer le Maroc et le Pérou au stade Civitas Metropolitano, l’antre de l’Atlético de Madrid. Les deux délégations sont présentent depuis dimanche dans le sol espagnole. Après un scandale raciste qu’ont subi les « Lions » de l’atlas, dimanche dans un hôtel madrilène, c’est au tour des péruviens de prendre leur part du gâteau.



Selon les récits de la presse espagnole, les joueurs seraient sortis de leur hôtel pour aller saluer les quelques supporters péruviens présents devant leur lieu de concentration. C’est là que tout aurait dérapé. La police madrilène aurait tenté de repousser un supporter. Sauf qu’il ne s’agissait pas d’un fan, mais d’un joueur péruvien (certains disent qu’il s’agit de Yoshimar Yotun, d’autres Pedro Gallese). Une intervention musclée qui a donc débouché sur une bagarre qui aurait impliqué plusieurs membres de la délégation sud-américaine (Pedro Gallese, Carlos Zambrano, Alex Valera et José Carvallo). Valera et Carvallo seraient ensuite montés dans un taxi pour aller déposer plainte au commissariat le plus proche.



Depuis lors, les images de cette altercation inondent les réseaux sociaux.



De son côté, la police a publié un communiqué pour apporter sa version des faits. « Vers 19 heures, quelque 300 personnes se sont rassemblées autour de l’hôtel de l’équipe du Pérou. Certaines d’entre elles portaient des fusées éclairantes, raison pour laquelle l’UIP (Unité d’intervention de la police) a été déployée dans les environs. À l’arrivée des joueurs, devant l’affluence et pour des raisons de sécurité, afin d’éviter les avalanches, les membres de l’UIP (Unité d’Intervention de la Police) se sont interposés entre les joueurs et les supporters. À ce moment-là, un joueur de l’équipe du Pérou a frappé l’un des policiers à l’œil, qui a dû être assisté par SAMUR, et à ce moment-là, il a été arrêté et une procédure a été ouverte pour emmener le joueur au commissariat de police », informe la police madrilène.



Sans tarder, la fédération péruvienne a ensuite démenti l’arrestation d’un de ses membres, mais Relevo affirme que Pedro Gallese a bien été emmené par les forces de l’ordre. Ce dernier ne serait rentré à son hôtel qu’à 5h du matin. Une information finalement confirmée quelques heures plus tard par le Consulat du Pérou à Madrid.



« Le Consulat général du Pérou à Madrid informe que le joueur Pedro Gallese a récemment quitté le poste de police où il avait fait sa déposition, sans qu’aucune charge ne soit retenue contre lui. » Il y a mieux pour préparer un match amical.



Ce soir, le Maroc affronte le Pérou au stade Civitas Metropolitano, l’antre de l’Atlético de Madrid. Une rencontre qui doit permettre aux Lions de l’Atlas de confirmer leur succès de prestige face au Brésil (2-1). Pour les Péruviens, en revanche, cette rencontre fait déjà beaucoup parler. Ou plutôt l’avant-match.