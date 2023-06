Violentes manifestations au Sénégal : « C'est une minorité » qui est sortie dans la rue » (ministre)

Le ministre de la Jeunesse, Pape Malick Ndour a tenu des propos qui ont fini de soulever une polémique. Alors qu'au moins 15 personnes sont mortes en 48 heures lors de violents affrontements au Sénégal, il a minimisé le nombre de manifestants en comparaison à la population du Sénégal.



« Il faut qu'on respecte les Sénégalais. On est presque 17 ou 18 millions. Combien de Sénégalais sont sortis pour manifester ? Une minorité. C'est la réalité. Il faut qu'on l'accepte », a dit M. Ndour, lors d'une émission sur une chaîne de télévision privée.



Visiblement, la journaliste et présentatrice de l'émission semblait être choquée par ses propos. Elle relance: « C'est une minorité qui a entraîné 9 morts en une journée, ce n'est pas à minimiser ». Le ministre d'ajouter : « Je ne minimise pas, mais c'est la réalité. En un moment, il faut qu'on se dise la réalité. C'est une minorité ».



Il poursuit : « Dans cette minorité, combien de personnes sont sortis pour des raisons carrément politiques. Ce n'est pas ceux qui saccagent les magasins Auchan. Ceux qui saccagent les bus, c'est vrai que c'est pour des raisons politiques, mais quelle politique avec ces actes d'incivisme....».



Pape Malick Ndour qui s'est désolé de voir qu'on lui a attribué à tort des propos infâmes disant que «les 9 morts sont une minorité », a tenu à préciser les choses sur sa page facebook. « Jamais je ne dirai de telles insanités. Je les déments formellement. Je vous partage ce que j'ai dit en vidéo pour que vous jugiez de vous même », a-t-il posté.



Depuis jeudi, de violents affrontements ont éclaté à Dakar et dans plusieurs régions du Sénégal suite à la condamnation de Ousmane Sonko, leader de Pastef Les Patriotes, à 2 ans d'emprisonnement ferme pour corruption de la jeunesse. Cette décision qui pourrait le rendre inéligible pour la présidentielle 2024, a été source de colère de ses militants qui ont manifesté. Le pays est passé d'une manifestation à des pillages et saccages de biens d'autrui. On parle d'au moins 15 morts.



Pour le moment, l'opposant est toujours chez lui. Le juge doit décerner un mandat d'arrêt s'il doit aller en prison. Ce qui n'a pas été fait, selon ses avocats. Ce samedi matin, le calme est noté dans capitale sénégalaise.