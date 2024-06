Virus Omicron XBB cinq fois plus dangereux que la variante delta : le ministère de la Santé dément et appelle à la vigilance

Dans un communiqué, le ministère de la Santé et de l’Action sociale a démenti l’information sur l’existence d’un virus Omicron XBB cinq fois plus dangereux que la variante delta. Il appelle la population à maintenir la vigilance.



« Il est fait état sur les réseaux sociaux d’un message WhatsApp affirmant l’existence d’un virus Omicron XBB cinq fois plus dangereux que la variante delta et a un taux de mortalité plus élevé », annonce le ministère de la Santé et de l’Action sociale (MSAS) dans un communiqué de presse.



D'ailleurs, le MSAS précise qu’il « n’est pas l’auteur de ce message malveillant de nature à installer le doute et la désinformation au sein de l’opinion ».



Le ministère de la Santé dit prendre toutes les « dispositions afin que pareils messages ne puissent continuer à semer le doute dans l’opinion et discréditer le travail actuellement en cours ».



Le MSAS invite « la population à la vigilance, à la sérénité et surtout à ne pas céder à la panique ».